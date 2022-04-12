İngiltere'de perakende satışlarda büyüme hız kesti

Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre, toplam perakende harcamalar Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 arttı. Şubat ayında perakende satışlar yıllık bazda yüzde 6,7 artmıştı.

Karşılaştırılabilir mağazalar dikkate alındığında ise Mart ayında harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 düştü.

BRC üyesi perakendecilerde fiyatlar Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 yükseldi. Bu son 11 yılda görülen en büyük artış oldu.

Barclaycard'ın verilerine göre kredi kartı ile harcamalar Mart 2019-Mart 2022 döneminde yüzde 17,7 arttı. Bu dönemde tüketici fiyatları yüzde 8 yükseldi.