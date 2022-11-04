İngiltere'de sermaye kazancı vergisi planı

İngiltere Maliye Bakanı Hunt, sermaye kazancı vergisini artırmayı değerlendiriyor

Telegraph gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, 17 Kasım'da yapacağı Sonbahar Açıklaması'nda sermaye kazancı vergisinin manşet oranını yükseltmeyi ve temettülerden alınan vergileri artırmayı değerlendiriyor.

Kaynaklara göre Maliye Bakanı Hunt ve Başbakan Rishi Sunak, kamu borcunun azaltılması ve kamu finansmanının iyileştirilmesi girişimlerinde yükün daha geniş kesimler tarafından omuzlanılması konusunda anlaştılar.

Telegraph, konuya ilişkin nihai kararın verilmediğini de vurguladı.