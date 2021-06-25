İngiltere’de tüketici güveni haziranda değişmedi

İngiltere'de pazar araştırma şirketi GfK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi haziran ayında mayıs ayına göre değişim göstermeyerek negatif 9 puan ile 14 ayın en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti.

GfK, "Perakende fiyat enflasyonunun yükselmesine ilişkin tahminler, tüketici güvenini hızla zayıflatabilir ve bu, önümüzdeki yıl daha geniş ekonomiye ilişkin ölçümümüzde haziran ayındaki altı puanlık düşüşü açıklayabilir" açıklamasını yaptı.

GfK tüketici güven endeksinin haziran ayında negatif 8 olması bekleniyordu.