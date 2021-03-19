İngiltere'de tüketici güveni martta bir yılın en yüksek seviyesine çıktı

Pazar araştırma şirket GfK tarafından aylık olarak hazırlanan tüketici güven endeksi mart ayında son 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Şubat ayında -23 olan güven endeksi mart ayında -16'ya toparlandı. Ekonomistler ise güven endeksinin -20 seviyesinde gelmesini bekliyorlardı.

GfK yaptığı değerlendirmede, tüketicilerin ekonomik görünüm ve kişisel finansal durumlarına yönelik beklentilerinin martta hızlı şekilde arttığına işaret etti. GfK'nın müşteri strateji direktörü Joe Staton, "Eğer iyileşen bu hava harcamaya dönüştürülebilir ise, İngiltere'nin çektiği ekonomik hasarın bir kısmının geri döndürülmesine yardım edebilir" dedi.

Aylık araştırmaya göre gelecek yıl için ekonomik beklentiler, şubat ayındaki 14 puanlık artışın ardından mart ayında da 13 puan yükseldi.

Önümüzdeki 12 ay için tüketicilerin kendi finansal durumlarına yönelik beklentileri 7 puan artarak son 3 yılın en yüksek seviyesi olan 10'a yükseldi.

