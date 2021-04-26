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İngiltere'de tüketici güveni nisanda da arttı

İngiltere’de tüketici güveni 3 aydır artışa devam ediyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
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İngiltere'de tüketici güveni şubat ve mart aylarının ardından nisan ayında da arttı. Ancak bu artış önceki 2 aydan daha yavaş oldu. Güven artışının yavaşlaması İngilizlerin pandemi ve ekonomik sonuçları konusunda ihtiyatlı olmaya devam ettikleri mesajı verdi.

GfK tarafından hazırlanan tüketici güveni barometresi nisan ayında mart ayına göre 1 puan artışla  negatif 15 düzeyine yükseldi. Bu, pandemi döneminde görülen  en yüksek değer olsa da güven barometresi geçtiğimiz ay 7 puan ve şubat ayında 5 puan artmıştı.

GfK müşteri strateji direktörü Joe Staton, "Güven, tüketicilerin gelecek konusundaki görüşlerinde daha tedbirli olmaları nedeniyle nisanda  sadece 1 puan arttı. Tüketici güveninde ocak ayından bu yana görülen  iyileşmeyi memnuniyetle karşılıyoruz, ancak pandemi hanehalkı  finansal durumlarını ağır vurdu ve önümüzdeki dönemde yeni varyatlar, enflasyonda artış görülebileceği endişeleri var" dedi.