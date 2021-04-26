İngiltere'de tüketici güveni nisanda da arttı

İngiltere'de tüketici güveni şubat ve mart aylarının ardından nisan ayında da arttı. Ancak bu artış önceki 2 aydan daha yavaş oldu. Güven artışının yavaşlaması İngilizlerin pandemi ve ekonomik sonuçları konusunda ihtiyatlı olmaya devam ettikleri mesajı verdi.



GfK tarafından hazırlanan tüketici güveni barometresi nisan ayında mart ayına göre 1 puan artışla negatif 15 düzeyine yükseldi. Bu, pandemi döneminde görülen en yüksek değer olsa da güven barometresi geçtiğimiz ay 7 puan ve şubat ayında 5 puan artmıştı.



GfK müşteri strateji direktörü Joe Staton, "Güven, tüketicilerin gelecek konusundaki görüşlerinde daha tedbirli olmaları nedeniyle nisanda sadece 1 puan arttı. Tüketici güveninde ocak ayından bu yana görülen iyileşmeyi memnuniyetle karşılıyoruz, ancak pandemi hanehalkı finansal durumlarını ağır vurdu ve önümüzdeki dönemde yeni varyatlar, enflasyonda artış görülebileceği endişeleri var" dedi.