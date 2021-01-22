İngiltere'de tüketici güveni ocakta geriledi

GfK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi ocak ayında aralık ayındaki -26'dan -28 seviyesine düştü. Ocak ayında tüketici güvenini düşmesinde hane halklarının gelecek 12 ayda genel ekonomik duruma yönelik beklentilerinin kötüleşmesi etkili oldu. Gelecek 12 aya ilişkin genel ekonomik duruma yönelik beklenti ocak ayında aralık ayına göre 9 puan azaldı.

GfK yöneticisi Joe Staton ise yaptığı değerlendirmede, "Aşılama programı hızlandıkça ekonomide normale dönüleceği yönündeki genele yaygın öngörüye rağmen, bunun tüketici güvenine yansıması için çok erken" dedi..