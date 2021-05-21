İngiltere'de tüketici güveni pandemi öncesi düzeye döndü

İngiltere'de pazar araştırma şirketi GfK tarafından yapılan araştırma tüketici güveninin COVID-19 salgınının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığını gösterdi.



Mayıs ayında GfK Tüketici Güven Endeksi, Mart 2020'den bu yana görülen en yüksek seviye olan negatif 9'a çıktı. Nisan ayında ise endeks negatif 15 seviyesindeydi. Nisan 2020'den bu yana endeks 34 puan yükseldi.



GfK Tüketici Güven Endeksi, İngiltere'nin COVID-19'a karşı aşılamaya hız verdiği ocak ayından bu yana yükseliyor.



GfK yöneticisi Joe Staton yaptığı değerlendirmede, "Ulusal finansal havası ilk COVID-19 karantinası öncesine geri döndü. Bu, güvenin COVID-19 nedeniyle kaybettiği zeminin tamamını geri aldığı anlamına geliyor" dedi.