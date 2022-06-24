İngiltere'de tüketici güveni rekor seviyeye geriledi

Pazar araştırma şirketi GfK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi, Haziran ayında 48 yıllık tarihinin en düşük seviyesi olan -41'e indi. Mayıs ayında da -40 seviyesindeydi.

Ekonomistler ise GfK Tüketici Güven Endeksi'nin Haziran'da -40 seviyesinde kalmasını bekliyorlardı.

GfK'dan Joe Staton yaptığı değerlendirmede, "Tüketici güveni hali hazırda COVID salgınının erken dönemlerinde olduğundan, Brexit referandumu ve 2008 global finans krizi sonrasında daha karamsar" dedi.