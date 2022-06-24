İngiltere'de tüketici güveni rekor seviyeye geriledi
İngiltere'de tüketici güveni, hane halklarının artan yaşam maliyetleri ile başa çıkmakta zorlandıkları ortamda rekor seviyeye geriledi.
Pazar araştırma şirketi GfK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi, Haziran ayında 48 yıllık tarihinin en düşük seviyesi olan -41'e indi. Mayıs ayında da -40 seviyesindeydi.
Ekonomistler ise GfK Tüketici Güven Endeksi'nin Haziran'da -40 seviyesinde kalmasını bekliyorlardı.
GfK'dan Joe Staton yaptığı değerlendirmede, "Tüketici güveni hali hazırda COVID salgınının erken dönemlerinde olduğundan, Brexit referandumu ve 2008 global finans krizi sonrasında daha karamsar" dedi.