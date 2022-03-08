İngiltere'de tüketici harcamaları şubat ayında güçlü artış gösterdi

İngiltere'de tüketici harcamaları COVID-19 tedbirlerinin kaldırılmasının etkisiyle Şubat ayında güçlü artış gösterdi.

Barlaycard tarafından derlenen verilere göre, Şubat ayında tüketici harcamaları pandemi öncesine, Şubat 2020'ye göre yüzde 13,7 artış gösterdi. Ocak ayında ise harcamalar 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 7,4 yükselmişti.

Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre ise Şubat ayında perakende satışlarda büyüme bir önceki aya göre yavaşladı. Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artan perakende satışlar, Şubat ayında yıllık bazda yüzde 6,7 artış gösterdi.