İngiltere'de ücret artışları enflasyonun çok gerisinde kaldı

XpertHR tarafından derlenen verilere göre İngiltere'de işverenlerin Mayıs'ta sona eren 3 ayda çalışan ücretlerine yaptıkları artışta medyan oran yüzde 4 oldu. Nisan ayında da artış oranı yüzde 4 seviyesindeydi.

Nisan ayında İngiltere'de enflasyon 1992'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkarak yüzde 9 oldu.

Xpert tarafından hazırlanan rapor, Mayıs ayında anket yapılan işverenlerin ücretleri daha fazla artırmayı planlamadıklarını da gösterdi.

İngiltere'de 50 bin demiryolu işçisi bugün son 30 yılın en büyük grevini başlatacaklar ve işten çıkarmalar ile ücretlerin dondurulmasını protesto edecekler.