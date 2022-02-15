İngiltere'de ücretler 7 yılın en büyük düşüşünü yaşadı

İngiltere'de enflasyondan arındırılmış ücretler Aralık ayında 2014 yılından bu yana görülen en büyük düşüşü yaşadı.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre İngiltere'de prim ve ikramiyeler hariç olmak üzere ortalama ücret Aralık ayında yüzde 3,6 arttı.

Ortalama ücret, enflasyondan arındırıldığında ise Aralık ayında yüzde 1,2 düştü.

ONS verilerine göre, Ocak ayında istihdam artmaya devam etti. Son 14 aydır artan istihdam dördüncü çeyrekte İngiltere'de işsizliği yüzde 4,1'te tutmaya devam etti.