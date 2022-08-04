İngiltere'den 27 yılın en sert faiz artışı

İngiltere Merkez Bankası (BOE), uzun süreli bir resesyonun yaklaşmakta olduğu uyarısına rağmen yüzde 13'e ulaşan enflasyonla mücadele için 27 yılın en sert faiz artırımına gitti.

BoE'nin dokuz üyeli para politikası kurulunun sekiz üyesi politika faizinin yüzde 1.25'ten 2008 sonundan bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1.75'e yükseltilmesi yönünde oy kullandı.

Üyelerden sadece Silvana Tenreyro, 25 baz puan faiz artırımı yapılması yönünde oy kullandı.

Ekonomistlerden birçoğu politika faizinin 50 baz puan artırılmasını bekliyordu.

BoE, bir yıllık enflasyon beklentisini yüzde 6,65'ten yüzde 9,53'e yükseltirken, iki yıllık enflasyon beklentisini yüzde 2,14'ten yüzde 2,00'ye indirdi

BoE, böylece Aralık ayından bu yana faizleri altı kez artırmış oldu. Bu son faiz artırımı, BoE'nin 1995'ten bu yana gittiği en büyük artırım oldu. BoE, geçen yıl Aralık ayında, koronavirüs salgının ortaya çıktığı 2020 yılından bu yana dünya genelinde faizleri artıran ilk büyük merkez bankası olmuştu.