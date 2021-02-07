İngiltere'den AB'ye ihracat yüzde 68 düştü

İngiltere hükümeti verileri doğrulamadı ancak, sınırlarda yaşanan kesintilerin, 2020'de Avrupa Birliği’nden ayrılma yolculuğunu tamamlamasından sonrasında ticaret düzenlemeleri üzerine yapılan anlaşmanın etkisiyle asgari düzeyde olduğunu söyledi. Yılın başından bu yana, işletmeler ve nakliyeciler, Kuzey İrlanda'daki şirketler ve yetkililer için yeni sistemler de dahil olmak üzere yeni ticaret düzenlemelerine uyum sağlamak zorunda kaldılar. COVID-19 salgınının firmaları da etkilemesi sebebiyle bazı işletmeler yeni gümrük beyannameleri ve sağlık sertifikaları ile mücadele etti.

Karayolu Taşımacılığı Birliği (RHA) Twitter'da yaptığı açıklamada, RHA üyelerinin ocak ayı ihracatlarının yüzde 68 düşüş bildirdi.

RHA İcra Kurulu Başkanı Richard Burnett The Observer gazetesine verdiği demeçte, "Bakanların sektörü ve uzmanları dinlememeyi son derece sinir bozucu ve sinir bozucu buluyorum" dedi.

Yapılan açıklamada, "Taşımacıların ve tüccarların değişime hazırlanmak için sıkı çalışmaları sayesinde, sınırdaki kesinti şimdiye kadar minimum düzeyde kaldı ve COVID-19 salgınına rağmen navlun hareketleri artık normal seviyelere yakın," dedi.