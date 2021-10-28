İngiltere'den enflasyon açıklaması: Bir süre bizimle olacak

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ülkede enflasyonist baskıların kısa vadede ortadan kalkmayacağını belirterek, "Keşke olsaydı ama bu küresel zorlukları ortadan kaldırabilecek sihirli bir değneğim yok. (Bu küresel zorluklar) Bir süre bizimle birlikte olacak." dedi.

Sunak, dün açıklanan ülkenin bütçe düzenlemelerine ilişkin BBC Radyo 4'e yaptığı değerlendirmede, dün bütçe konuşmasında enflasyonu ele aldığını aktararak, insanların bu konuda endişeleri olacağını bildiğini ifade etti.

İngiltere'de enflasyonun halihazırdaki yüzde 3,1 seviyesinden gelecek yıl yüzde 5 seviyesine yaklaşabileceğine ilişkin Sunak, "Bu, büyük ölçüde iki küresel (itici) güçten kaynaklanıyor. Birincisi, hızla yeniden açılan ekonomilerin küresel tedarik zincirleri üzerinde baskı oluşturmasının etkisi. Diğer faktör, elbette enerji fiyatları..." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de enflasyonist baskıların kısa vadede ortadan kalkmayacağını belirten Sunak, "Keşke olsaydı ama bu küresel zorlukları ortadan kaldırabilecek sihirli bir değneğim yok. (Bu küresel zorluklar) Bir süre bizimle birlikte olacak." dedi.

İngiliz hükümetinin ekonomik tahminlerini yürüten Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin bugün yayımladığı "Ekonomik ve Mali Görünüm" ekim ayı raporunda, ülkede halihazırda yüzde 3,1 seviyesinde olan tüketici fiyatlarının 2022 yılında yüzde 5 seviyesine yaklaşabileceği kaydedildi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başekonomisti Huw Pill, 22 Ekim'de yaptığı açıklamada, gelecek yılın başında ülkede enflasyonun yüzde 5 seviyesi veya üzerini görmesinin olası olduğunu söylemişti.

BoE Başkanı Andrew Bailey ise daha önce "Banka, özellikle orta vadeli enflasyon ve orta vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin bir risk görürse harekete geçmek zorundadır ve geçmelidir." ifadesini kullanmıştı. Söz konusu açıklamanın ardından BoE'nin artan enflasyonu frenlemek için yıl sonundan önce politika faiz artırımına gitmesine ilişkin beklentiler güçlenmişti.

Enflasyonda hedef seviyesi yüzde 2 olan BoE, bu yılın sonuna kadar enflasyonun yüzde 4'ün üzerine çıkmasını bekliyor. Banka, halihazırda politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde tutuyor.

Uzmanlar, İngiltere Merkez Bankası'nın, bu yıl içerisinde ya da 2022 başında harekete geçerek gelişmiş ekonomiler arasında ilk faiz artırımı yapan merkez bankası olabileceğini belirtiyor.