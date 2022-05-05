İngiltere'den Moskova Borsası kararı

İngiltere, Moskova Borsası'nın (MOEX) tanınmış, kabul edilmiş hisse senedi borsası statüsünü iptal etti. Yeni yatırımcılar için bazı vergi rahatlatmalarını kaldırdı.

İngiltere'nin bazı borsalar için verdiği "tanınmışlık statüsü" bu borsalarda işlem gören menkul kıymetlerin spesifik vergi rahatlatmalarından yararlanmalarına imkan veriyor. MOEX'e şu ana kadar yapılmış yatırımlar alınan karardan etkilenmeyecek, yeni yatırımlar ise vergi indiriminden yararlanamayacak.

İngiltere Hazine Bakanlığı'ndan Lucy Frazer yaptığı açıklamada, "Moskova Borsası'nın yabancı yatırımcılara getirdiği sınırlamaları geri çekmemesi nedeniyle, İngiltere'nin Moskova Borsası'na verdiği statüyü kaldırmaktan başka çaresi kalmadı. Bu karar, daha fazla paranın Rus varlıklarına yönlenmesini durduracak ve Rusya'ya yeni yatırım için neden olmadığı konusunda açık mesaj verecek" dedi.