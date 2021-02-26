İngiltere'den yeni koronavirüs destek paketi
İngiltere Maliye Bakanı Sunak yeni bir devlet destekli kredi programı açıklayacak.
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İngiltere Maliye Bananı Rishi Sunak, İngiliz şirketlerinin koronavirüs salgınının yol açtığı etkilerden toparlanmalarına yardım için yeni bir devlet destekli kredi programı açıklayacak.
Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, yeni program çerçevesinde verilecek kredilere yüzde 80'e varan oranda devlet desteği sağlanacak.
Sunak, yeni kredi planını 3 Mart'taki Bütçe konuşmasında duyuracak.