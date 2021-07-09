İngiltere’nin sanayi üretimi mayısta yavaşladı
İngiltere'de sanayi üretimi mayıs ayında beklentilerden daha fazla yavaşladı.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı mayıs ayına ait sanayi üretimi verileri, ülkede sanayi üretiminin mayıs ayında yıllık yüzde 20,6 arttığını gösterdi. Ekonomistlerin beklentisi, nisan ayındaki yüzde 27,2’lik artış ardından sanayi üretiminin yüzde 21,6 artması yönündeydi.
İngiltere’nin sanayi üretimi mayıs ayında, nisan ayındaki yüzde 1’lik düşüş ardından, aylık yüzde 0,8 arttı.
Ülkenin imalat üretimi ise aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 27,7 arttı. Piyasa beklentileri aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 29,5 artış olması yönündeydi.