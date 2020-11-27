İngiltere'nin ünlü perakende devi iflasın eşiğinde

İngiltere'nin ünlü perakende devlerinden Arcadia Group, iflasın eşiğine geldi. Sky News'in iddiasına göre, Sir Philip Green'in perakende devi şirketi gelecek hafta kayyuma devredilmek durumunda kalabilir. Bu durumda 15 bin istihdamın da risk altın gireceği belirtiliyor.



TopShop, Burton ve Dorothy Perkins gibi markaların sahibi olan kuruluşun çöküşünün bazı bankalar ile 30 milyon dolarlık kredi için yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından kaçınılmaz hale geldiği ifade edildi.

Konuya yakın kaynaklara göre, şirkete kayyum ataması Pazartesi günü gerçekleşebilir.