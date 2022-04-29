Intel'in net gelirlerinde yüzde 7 düşüş

Intel, 2022 yılının ilk çeyreğinde net gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 18,4 milyar dolar olduğunu bildirdi. Analistler cironun 18,31 milyar dolar olacağını öngörüyorlardı.

İk çeyrekte dağıtılabilir hisse başına kâr ise yüzde 141 artarak 1,98 dolara çıktı. Net kâr yüzde 138 artışla 8,1 milyar dolar oldu. Düzeltilmiş hisse başına kâr 81 cent olan beklentinin üzerinde 87 cent olarak gerçekleşti.

Şirket, ilk çeyrek için güçlü sonuçlar açıklasa da ikinci çeyrek için ortaya koyduğu kâr ve ciro beklentileri Wall Street'in tahminlerini yakalayamadı.

Intel, ikinci çeyrekte hisse başına 0,70 dolar kâr ve 18 milyar dolar ciro beklediğini duyurdu. Analistler ise hisse başına 0,83 dolar kâr ve 18,38 milyar dolar ciro öngörüyorlardı.