İran ile Türkmenistan arasında doğalgaz anlaşması imzalandı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkmenistan ile doğalgaz meselesini çözdüklerini ve imzaladıkları anlaşma ile bu kış gaz endişelerinin kalmadığını söyledi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi için gittiği Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat'tan Tahran'a dönüşte basın toplantısı düzenleyen Reisi, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında yaşanan transit geçişler konusunu çözdüklerini aktardı. Reisi, diğer ülkelerle olan ticaretin kolaylaştırılması kararı aldıklarını ifade etti.

Reisi, İran ile Türkmenistan arasındaki doğalgaz ticaretiyle ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Türkmenistan ile doğalgaz ilişkisinde bir durgunluk meydana gelmişti. Bu ziyarette doğalgaz konusu gündeme geldi ve İran ile Türkmenistan arasında doğalgaz ile ilgili anlaşma imzalandı. Anlaşma ile kış aylarında doğalgazla ilgili bir endişemiz kalmadı. Bu anlaşma ziyaretin kazanımlarından biriydi."

Aşkabat'taki zirveye katılan tüm liderlerle bir araya geldiğini aktaran Reisi, "Bu görüşmelerde birçok mesele çözüldü. Komşuluk politikasının sonuç verdiğini söylemek istiyorum. Komşuluk politikasında ısrarcı olmalıyız." diye konuştu.

Tüm liderlerin Afganistan konusuna özel bir vurgu yaptığını kaydeden Reisi, bu ülkede tüm grupların ve etnik oluşumların katılımıyla bir hükümetin kurulmasının ve komşuların endişelerinin giderilmesinin önemli olduğunu vurguladı.