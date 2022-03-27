İran: Suudi-Kuveyt gaz projesi yasa dışı, bizim de hakkımız var

İran haftasonu yaptığı açıklamada Suudi Arabistan ve Kuveyt’in Durra gaz sahasında planladığı ve bu hafta imzaları attığı yeni projenin “yasa dışı” olduğunu ve Tahran’ın da sahada hakları olduğunu, olası bir projede Tahran’ın da olması gerektiğini söyledi.

Kuveyt Petrol Şirketi’nden geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’la Kuveyt arasında Durra gaz sahasında gaz çıkartılması için yeni bir anlaşma yapıldığı duyurulmuştu. Açıklamalarına göre, Durra sahasında günde 84 bin varil petrol ürününe denk gelen doğalgaz çıkartılması hedefleniyor. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Twitter’dan yaptığı açıklamada “Arash/Al-Durra gaz sahası İran, Kuveyt ve Suudi Arabistan ortak sahasıdır. Projenin bazı kısımları İran ve Kuveyt arasında deniz sınırlarının belirlenmediği bölgelerle örtüşüyor. İran gas sahasını kullanma haklarını saklı tutuyor” ifadeleri yer aldı. İran Dışişleri sözcüsü ise İran basınındaki açıklamalara göre “Kuveyt ve Suudi Arabistan’ın işbirliği belgesindeki çerçeve, daha önce yapılan müzakerelerle örtüşmüyor ve yasa dışıdır” diye konuştu.