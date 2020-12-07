İran, yaptırımlar gevşetilir ile petrol ihracatını artırmaya hazır olduğunu duyurdu

İran'ın devlet kontrolündeki basın organlarında yer alan habere göre, ABD'de seçilmiş başkan Joe Biden'in 20 Ocak'ta görevi Trump'tan devralmasından sonra yaptırımları gevşetmesi olasılığına hazır olunması ve petrol üretim ve satış kapasitesinin 3 ay içinde tam kapasiteye ulaştırılması hedefleniyor.

IRNA'nın haberine göre Ruhani, pazar günü yaptığı açıklamada ülkesinin petrol üretimini hızlı şekilde artırmaya hazırlandığını belirterek, "Petrol Batkanlığı, petrol sektöründeki üretim ve satış tesislerinin hazırlanması için gerekli tüm adıkları önümüzdeki 3 ay içinde atacak" dedi..