İspanya, enerji fiyatları artışı gerekçesiyle işçi çıkarmayı yasakladı

Hükümet, 16 milyar euroluk yardım paketini içeren "Savaşın Ekonomik Sonuçlarına Ulusal Müdahale Planı"nı Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda kabul etti. Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, "Enerji fiyatlarındaki artış işten çıkarma için bir sebep değil çünkü bunu önlemek için her türlü kamusal kaynağa sahipler. Krizlerde sosyal koruma mekanizmaları varken işçi çıkarmaya gerek yoktur." diye konuştu.

İşçi çıkarma yasağının, hükümetin kabul ettiği yardım planından faydalanacak tüm şirketler için geçerli olacağını aktaran Diaz, buna rağmen işçi çıkaranların aldıkları kamu yardımını geri ödemek zorunda kalacaklarını kaydetti.

Gelecek 3 yıl boyunca siber güvenliği güçlendirmek için eylem ve projeler dahil yaklaşık 150 girişimin öngörüldüğü bildirildi. 16 milyar euroluk yardımın 6 milyar eurosu direkt yardım ve vergi indirimini, 10 milyar eurosu 30 Haziran'a kadar kredi kolaylığını içeriyor.