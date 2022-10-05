İspanya Merkez Bankası, büyüme beklentisini düşürdü

İspanya Merkez Bankası, 2022 yılı için büyüme tahminini yükseltirken, 2023 yılı için aşağı çekti.

İspanya Merkez Bankası, makro ekonomik tahminleri içeren üç aylık raporunu açıkladı. Banka, bu yıl için beklentisini yüzde 4,1'den yüzde 4,5'e yükseltirken, gelecek yıl beklentisini yüzde 2,8'den yüzde 1,4'e indirdi. 2024 yılı için tahmin de yüzed 2,6'dan yüzde 2,9'a çıkarıldı.

Banka'nın AB'ye uyumlu tüketici fiyatları beklentisi bu yıl için yüzde 7,2'den yüzde 8,7'ye, gelecek yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 5,6'ya ve 2024 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,9'a yükseltildi.

İşsizlik oranı beklentisi bu yıl için yüzde 13,0'ten yüzed 12,8'e çekilirken, gelecek yıl tahmi8ni yüzde 12,8'den yüzde 12,9'a, 2024 yılı beklentisi yüzde 12,7'den yüzde 12,4'e revize edildi.