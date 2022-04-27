İspanya'da 94 milyar euroluk banka kredisinin batma riski var

Merkez Bankası, mevcut riskin sadece bankaları değil COVID-19 salgını döneminde uygun şartlarda kredi yardımı yapan Resmi Kredi Enstitüsünü (ICO) de kapsadığını bildirdi. 94 milyar euroluk riskin, 61 milyar eurosundan fazlasının şirket, 31 milyar 400 milyon eurosunun bireysel kredi olduğu belirtildi.

Çoğu ICO tarafından garanti edilen ve kısa vadeli ya da yeniden finanse edilen kredilerin büyüdüğü aktarılan açıklamada, kredi geri ödeme tarihi gelen ancak bunu yapamayacak olanlara karşı nasıl bir düzenleme yapılacağına ilişkin belirsizliğin devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada küresel salgın döneminde devlet garantili verilen kredilerden 3 milyar euronun halihazırda geri ödemesinin yapılmadığı bildirilerek, "temerrüt riskinin gerçekleşmesi halinde sadece bankaların değil, devletin de olumsuz etkileneceği, devletin daha çok borçlanarak, kamu açığının artacağı" görüşü paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca enerji fiyatlarındaki artış, Ukrayna-Rusya savaşının ekonomik sonuçları, tüketim ve yatırımın düşmesi gibi faktörlerin de mevcut riski artırdığı vurgulanarak, bankalara temkinli hareket etmeleri ve kredi karşılıklarını serbest bırakmamaları tavsiye edildi.