İspanya'da taşımacılık sektöründeki grev tedarik sorunu yaratıyor

Ülkede binlerce kamyon ve tır şoförü araçlarıyla otoyollarda trafiği yavaşlatma eylemini sürdürüyor. Eylem nedeniyle süpermarketlerde ve halk pazarları dışında sanayi sektöründe de tedarik sıkıntılarını yaşanmaya başladı. Volkswagen'in Navarra bölgesindeki fabrikası tedarik sorunundan bugün faaliyetlerini durdurdu, "büyük belirsizlik" yaşamalarına rağmen yarın tekrar aktif hale geçeceklerini duyurdu.

Çalışma şartlarının düzeltilmesi, emeklilik haklarının genişletilmesi ve akaryakıttaki artışlardan yaşadıkları kayıpların karşılanması talepleriyle 14 Mart'tan itibaren greve giden Taşımacılık Sektörünü Savunma Platformu üyelerine, bugün itibariyle çiftçiler ve balıkçılar de eklendi.

Çiftçi ve balıkçıların bağlı olduğu sendikalar 23 Mart'a kadar greve gitme kararı aldı.

Taşımacılık sektörünü greve götüren platformu, bu zamana kadar "aşırı sağcı ve ideolojik hareket etmek ve boykot yapmakla" suçlayan sol koalisyon hükümeti ise ilk kez bugün eylemcilerle müzakere masasına oturdu.

Taşımacılık Sektörünü Savunma Platformu temsilcileri, acil önlem istediklerini ve ilk etapta akaryakıt fiyatlarında düşüş talep ettiklerini söyledi.

Diğer yandan İçişleri Bakanlığı, grevle bağlantılı olarak son 8 günde çıkan olaylarda toplam 44 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.



İspanya'daki en büyük işçi sendikası CCOO'nun Genel Sekreteri Unai Sordo, "Taşımacılık sektöründe grev yok." diyerek, sendikal temsilciği bulunmayan Taşımacılık Sektörünü Savunma Platformu'nun sektörü temsil etmediğini savundu.

Soro, her şeye rağmen hükümetten, krizden en çok etkilenen ulaşım, tarım veya balıkçılık gibi sektörlerin durumunu iyileştirmek için zaten alacağı önlemleri öne çekmesini istedi.

Başbakan Pedro Sanchez, 24-25 Mart'ta yapılacak AB Zirvesi'nin ardından 29 Mart'taki Bakanlar Kurulu toplantısında "Savaşın Ekonomik Sonuçlarına Ulusal Müdahale Planı" açıklayacaklarını söylemişti.