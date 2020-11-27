İspanyol BBVA ile Sabadell'in birleşme görüşmeleri durdu

İspanyol El Economista gazetesinin haberine göre, İspanyol BBVA ile küçük rakibi Sadabell arasındaki birleşme görüşmeleri fiyat konusundaki anlaşmazlık nedeniyle durdu.

Haberde son günlerde anlaşma konusunda görüşmelerin yapılmadığı ve görüşmelerin resmi olarak çökmesinin de ihtimal dahilinde bulunduğu bilgisi verildi. BBVA'nın Sadabell'in istediği gibi nakit ödeme yapmayı kabul ettiği ancak rakamı 2,5 milyar euronun üzerine çıkarmadığı da ifade edildi.

Görüşmelerde birleşik bankanın yönetimi konusunda da anlaşmazlık olduğu belirtilirken, iki banka da haberler konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Haberin etkisiyle Sadabell hisseleri dün yüzde 5,4 geriledi. BBVa hissesinde ise yüzde 0,4'lük düşüş görüldü.