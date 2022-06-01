İspanyol enerji devinden doğalgaza yüzde 140 zam
İspanya'da Iberdrola konutlar için doğal gaz fiyatını yüzde 140 artıracak.
Foreks
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İspanya'nın en büyük enerji dağıtım şirketi Iberdrola, konutlarda kullanılan doğal gaz için fiyatı yüzde 140 civarında artıracak.
Küresel doğal gaz fiyatlarındaki artışı tüketicilere yansıtmayı hedefleyen Iberdrola'nın abonelerine gönderdiği mektuba göre, 1 Temmuz'da yürürlüğe konulacak zam ile kilowatt saat başına gaz fiyatı 0,071 eurodan 0,183 euro seviyesine yükselecek.
Ancak Şirket, tüketicilerin aylık 6,08 euro olan sabit ödemelerini 5,75 euroya indirecek.