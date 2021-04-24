İsrail, Alman dron şirketini almak istiyor

KERİM ÜLKER

İnsansız Hava Araçları konusunda Orta Doğu’daki ender üretici ülkelerden olan İsrail, bu kez Alman dron üreticisi ile masaya oturuyor. İsrail’in en önemli savunma şirketlerinden olan devlete ait Rafael Advanced Defence Systems, insansız hava araçları geliştirmede uzman bir firma olan Almanya merkezli EMT şirketini satın almak istiyor. Alman makamlarının, uzun süre iflasın eşiğinde olan EMT’nin yeniden dirilmesi için bu teklifi değerlendirebileceği ifade ediliyor. Alman Ordusu için Luna NG dronlarının geliştirilmesinden sorumlu olan EMT’nin satışı için Berlin’in yatırım koruma incelemesine başlaması gerekiyor.

Demir Kubbe’yi tasarladı

Alman Handelsblatt ve Arap medyasının en güçlü gazetelerinden Asharq Al Awsad’a göre Alman milletvekili Tobias Pflüger ise satış sürecine karşı çıkıyor. Pflüger, Rafael’in füzeler ve diğer askeri teçhizatı da üreten bir savunma şirketi olduğunu, satışın olması halinde Alman dron filosunun yeni silahlı sistemlerle yükseltme riskini taşıdığını öne sürüyor. Öte yandan önceki gün İsrailli Rafael Advanced Defence Systems ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Group 42 arasında yapay zeka ve büyük veri geliştirmek için anlaşma imzalanmıştı. 7 bin çalışanı olan Rafael, İsrail savunmasının da bel kemiği pozisyonunda. Demir Kubbe savunma sistemlerinin de geliştiricisi olan şirket, Protector USV adlı dünyanın ilk operasyonel insansız yüzey aracını üretmişti.