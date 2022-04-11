İsrail'den 3,5 yıl sonra faiz artırım kararı

İsrail Merkez Bankası, enflasyonla mücadele amacıyla politika faizini yüzde 0.1'den yüzde 0.35'e çıkardı.

Kısmen güçlü ekonomik büyüme ve katı iş gücü piyasasından kaynaklanan enflasyonu düşürmek isteyen banka, son üç buçuk yıldaki ilk faiz artırımına gitti.

İsrail'in yıllık enflasyonu, Şubat'ta yüzde 3.5'a çıkarak, 11 yılın zirvesine ulaşmıştı. İsrail'in yıllık enflasyon hedefi yüzde 1 ile yüzde 3 arasıydı. Öte yandan, 2021'de İsrail ekonomisi yüzde 8.2 büyürken, işsizlik oranıysa yüzde 3.2'ye düşmüştü.

İsrail Merkez Bankası, en son faiz artırımı üç buçuk yıl önce yapmıştı. Banka koronavirüs salgını sürecinde de bir kez faiz oranlarını düşürmüştü.