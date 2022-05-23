  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. İsrail'den tahminlerin üzerinde faiz artışı
Takip Et

İsrail'den tahminlerin üzerinde faiz artışı

İsrail Merkez Bankası, faiz artırımında tahminlerin üzerine çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İsrail Merkez Bankası(BOI), gösterge faiz oranını 40 baz puan artırdı.

BOI'dan yapılan açıklamaya göre, yüzde 0,35 olan faiz oranı yüzde 0,75'e çıktı. Piyasa beklentisi de faizin 25 baz puan artacağı yönündeydi.

BOI Nisan ayı toplantısında 25 baz puan artışa gitmişti.

İsrail'de enflasyon en son yıllık yüzde 4 olarak açıklandı. BOI, enflasyonu yüzde 1-3 aralığında tutmayı hedefliyor.