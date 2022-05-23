İsrail'den tahminlerin üzerinde faiz artışı
İsrail Merkez Bankası, faiz artırımında tahminlerin üzerine çıktı.
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail Merkez Bankası(BOI), gösterge faiz oranını 40 baz puan artırdı.
BOI'dan yapılan açıklamaya göre, yüzde 0,35 olan faiz oranı yüzde 0,75'e çıktı. Piyasa beklentisi de faizin 25 baz puan artacağı yönündeydi.
BOI Nisan ayı toplantısında 25 baz puan artışa gitmişti.
İsrail'de enflasyon en son yıllık yüzde 4 olarak açıklandı. BOI, enflasyonu yüzde 1-3 aralığında tutmayı hedefliyor.