İsrail'den üst üste dördüncü faiz artışı

İsrail Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artırarak, yüzde 2'ye çıkardı.

Faizi yüzde 1.25'ten yüzde 2'ye çıkartan banka, yüzde 5'i aşan enflasyonu dizginlemek için art arda dördüncü kez faiz artırımına gitmiş oldu.

Banka, bu yıl Nisan ayından itibaren yüzde 0.1 olan politika faizini artırmaya başlamıştı.

İsrail'de enflasyon, Temmuz'da yıllık bazda yüzde 5.2 gelerek, son 14 yılın zirvesine çıktı. Yıllık enflasyon için tahmin aralığı yüzde 1-yüzde 3 bandında yer alıyor.