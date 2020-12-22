"İstihdam koruma politikası devam etmeli"

The Guardian gazetesine konuşan İngiltere Merkez Bankası baş ekonomisti Andy Haldane, istihdamı koruma politikasının COVID-19 krizi sona erene dek devam etmesi gerektiğini belirtti ve ekledi, "Ancak ve işletmelerin faaliyetlerine normal şekilde devam ettikleri ve işsizliğin kriz öncesi düzey olan yüzde 4,9 düzeyine gerilediği zaman bu uygulamayı azaltarak sona erdirebiliriz."

Haldane ayrıca, bankanın ihtiyaç devam ettiği sürece ekonomiyi para politikası ile desteklemeye devam edeceğini ifade etti.