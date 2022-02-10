İsveç Merkez Bankası faiz değiştirmedi

İsveç Merkez Bankası (Riksbank) bugünkü toplantısında faizi değiştirmedi. Banka, 2024'ün ikinci yarısında faiz artışının başlayabileceğinin sinyalini verdi.

Bankadan yapılan açıklamada “Çok düşük enflasyon riski azalsa da hala masada. Ancak enflasyon görünümüne dair belirsizlikler artmış durumda.” ifadelerine yer verdi.

Riksbank ülkeler arasında önemli farklılıklar olduğuna dikkat çekerek “İsveç’te elektrik ve yakıt fiyatlarındaki artış enflasyonda yükselişe neden oldu. Enerji hariç enflasyon yüzde 2’ye yakın seyrediyor.” değerlendirmesini yaptı.