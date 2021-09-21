İsveç Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi
İsveç Merkez Bankası, yüzde 0 olan politika faizinde değişikliğe gitmedi.
İsveç Merkez Bankası (Riksbank), faiz oranında değişikliğe gitmedi. Riksbank'tan ardından yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranının yüzde 0,00 olarak bırakılmasına karar verildi. Piyasaların tahmini de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.
2015-2020 yılları arasında eksi faiz uygulayan Riksbank, 2019 yılı son ayında faizi sıfır seviyesine çıkarmıştı. Riksbank son 8 toplantısında ise faizi değiştirmedi.
Riksbank, orta vadede enflasyonu yıllık yüzde 2,0 civarında tutmayı hedeflerken en son yıllık enflasyon yüzde 2,1, faiz maliyetli enflasyon yüzde 2,4 olarak açıklandı.