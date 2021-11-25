İsveç Merkez Bankası, faizi değiştirmedi
İsveç Merkez Bankası, faizi değiştirmedi ve ilk faiz artışı için 2024'ü işaret etti.
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İsveç Merkez Bankası hedefin üzerinde seyreden enflasyonun gevşeyeceğini belirterek faiz oranını değiştirmedi.
Banka politika faizini yüzde 0’da tutarken ilk faiz artışı için 2024’ü işaret etti.
Para politikası bildirisinde “Eğer enflasyon uzun vadede hedefe yakın seyrederse maliyet baskıları da kalıcı olarak artar. Bu da para politikasında desteğin devam etmesini gerektirir” ifadesine yer verildi.