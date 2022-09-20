İsveç Merkez Bankası'ndan agresif adım

Riksbank'tan ardından yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranının yüzde 0,75'ten yüzde 1,75'e çıkarıldı. Piyasaların tahmini faizlerin 75 baz puan artırılacağı yönündeydi.

2015-20 yılları arasında eksi faiz uygulayan Riksbank, 2019 yılı son ayında faizi sıfır seviyesine çıkarmış, geçen toplantısında ise yüzde 0,25'e yükseltmişti.

Riksbank açıklamasında enflasyonun çok yüksek olduğunu ve hanehalkı satın alma gücünün zayıfladığına dikkat çekti. Açıklamada, "Enflasyonu hedefe geri döndürmek için para politikasının şimdi daha da sıkılaştırılması gerekiyor." denildi.

Banka, politika faizinin önümüzdeki altı ayda artırılmaya devam edeceği sinyali verdi. Banka, ileride daha da sıkılaştırılan bir para politikasına ihtiyaç olabileceği yönünde görüş belirtti.

Riksbank, orta vadede enflasyonu yıllık yüzde 2,0 civarında tutmayı hedefliyor. En son yıllık manşet enflasyon yüzde 9,8, faiz maliyetli enflasyon yüzde 9,0 seviyesine kadar yükseldi.

Banka'nın bu yıl için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 7,6'dan yüzde 8,69'ya, gelecek yıl için yüzde 7,1'den yüzde 8,5'e çıkarılırken, 2024 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 2,2'ye çekildi.

Banka, 2022 yılı son çeyrekte ortalama faiz oranını yüzde 1,36'dan yüzde 1,90'a, 2023 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 1,94'ten yüzde 2,53'e, 2024 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 2,01'den yüzde 2,47'ye yükseltti. 2025 yılı üçüncü çeyrek için tahmin yüzde 2,35 olarak belirlendi.

Bu yıl için ortalama politika faiz oranı yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye, gelecek yıl için yüzde 1,9'dan yüzde 2,5'e, 2024 yılı için yüzde 2,0'den yüzde 2,5'e çıkarıldı.