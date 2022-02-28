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İsviçre de Rus varlıklarını dondurabilir

İsviçre Cumhurbaşkanı Cassis, tarafsız İsviçre'nin de Rus varlıklarını dondurmasının çok muhtemel olduğunu söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İsviçre Cumhurbaşkanı Ignazio Cassis, tarafsız İsviçre'nin de Avrupa Birliği'ni takip ederek Rusya'ya yaptırım uygulamasının ve Rus varlıklarını dondurmasının çok muhtemel olduğunu söyledi.

RTS televizyonuna konuşan Cassis, FederaL Konsey'in 7 üyesinin bugün bir araya geleceklerini ve maliye ile ekonomi bakanlıkları tarafından verilen tavsiyeleri değerlendireceklerini söyledi.

Cassis, İsviçre'nin Rus varlıklarını dondurup dondurmayacağı yönündeki soruya, "Hükümetin bu yönde bir karar alması çok muhtemel, ancak kararın nasıl olacağını öngöremiyorum" yanıtını verdi.

İsviçre Cumhurbaşkanı, İsviçre'nin tarafsızlığının korunması gerektiğini de vurguladı.

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