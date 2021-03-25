İsviçre Merkez Bankası, faiz oranını sabit tuttu

İsviçre Merkez Bankası faiz toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde negatif 0,75 olarak kaldı. Piyasa beklentisi de faizlerde bir değişikliğe gidilmeyeceği yönündeydi.

En son 2015 yılı ocak ayında faizleri azaltan banka, son 22 toplantısında faizde değişikliğe gitmedi.

Ülkede enflasyon en son yıllık yüzde negatif 0,5, çekirdek enflasyon yüzde negatif 0,3 olarak açıklandı.