İsviçre'de faiz 8 yıl sonra pozitif bölgede

Bir önceki toplantısında 15 yılın ardından ilk kez faiz artıran İsviçre Merkez Bankası (SNB), bu kez piyasa beklentileri doğrultusunda daha şahin bir hareketle faizde 75 baz puan artışa gitti.

SNB'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde -0,25'ten yüzde 0,50'e çıkarıldı. Piyasaların beklentisi de faizde 75 baz puan artış olacağı yönündeydi.

SNB, böylece 2014 yılından bu yana ilk kez faizde pozitif bölgeye geçti.

Uygun parasal koşulların sağlanacağını ifade eden SNB, İsviçre Frangı'nın çok fazla zayıflaması durumunda, para birimini desteklemek için gerektiğinde döviz piyasasaında daha aktif olacaklarını belirtti.

SNB, 2023 yılı için enflasyon beklentisini bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3,0'e, gelecek yıl için yüzde 1,9'dan yüzde 2,4'e ve 2024 yılı için yüzde 1,6'dan yüzde 1,7'ye yükseltti.