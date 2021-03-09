İtalya, 10 milyar euroluk yeni teşvik paketini bu hafta tamamlayabilir

Yeni teşvik paketi ile istihdam piyasasına desteklemek üzere 10 milyar euro kaynak kullanılacak. Paket, Draghi hükümetinin daha önce hazırladığı 32 milyar euroluk teşviğin parçası olarak hayata geçecek.



Pakette okulların kapalı olduğu dönemde aileleri destekleyici unsurların da yer alacağı tahmin ediliyor. Paketin Başbakanlık



Kararnamesi ile yürürlüğe sokulması öngörülüyor.