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İtalya, 10 milyar euroluk yeni teşvik paketini bu hafta tamamlayabilir

İtalya'nın 10 milyar euroluk yeni teşvik paketi bu hafta hazır olabilir.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Yeni teşvik paketi ile istihdam piyasasına desteklemek üzere 10 milyar euro kaynak kullanılacak. Paket, Draghi hükümetinin daha önce hazırladığı 32 milyar euroluk teşviğin parçası olarak hayata geçecek.

Pakette okulların kapalı olduğu dönemde aileleri destekleyici unsurların da yer alacağı tahmin ediliyor. Paketin Başbakanlık

Kararnamesi ile yürürlüğe sokulması öngörülüyor.