"İyi bir Brexit anlaşması yapılması Avrupa Birliği'nin ellerinde"
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Brexit sonrası dönem için Avrupa Birliği (AB) ile iyi bir ticaret anlaşmasının yapılmasının Brüksel'in ellerinde olduğunu söyledi.
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Covid-19 salgınına ilişkin basın toplantısı sırasında Brexit'e yönelik soruları da yanıtlayan Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, "Avrupa Birliği ile müzakerelerde nereye varacağımız Avrupalı dostlarımızın ellerinde. Müzakerelerin başarısı Brüksel'in ne kadar taviz vermeye hazır olduğuna bağlı olacak" dedi.
Johnson, AB ile varılacak iyi bir anlaşma ile kendi yasalarını ve kendi sularının kontrolünü geri almak isktediklerini, bir anlaşma olmaması halinde AB ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde ticarete devam edeceklerini de vurguladı.