İyileşme güçlü ama maliyetler artışta

Hilal SARI

Küresel ekonominin hem imalat hem hizmet sektörlerini izleyen JPMorgan Küresel Bileşik PMI verileri, mart ayında 79 ayın zirvesine çıkarak son on yılın en iyi büyüme performanslarından birinin yaşandığına işaret ediyor. İyileşmenin ana motorları COVID-19 aşılarının yaygınlaşmasıyla artan güven, gelişmiş ülkelerin mali ve parasal teşvikleri, küresel ticaretteki iyileşme. 10 yılın rekor büyümesini kaydeden imalat sektörleri hala hizmetlerden önde gidiyor, ancak yer yer uygulanan karantinalara rağmen hizmetlerde de 33 ayın en hızlı büyümesi kaydedildi.

Turizm iyileşemiyor

IHS Markit tarafından incelenen 21 sektörün 19’unda iyileşme kaydedilirken, karantinalar, yeni varyant endişeleri ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle turizm faliyetleri martta da daralmaya devam etti. En güçlü sektörlerin ise teknoloji ekipmanları, yazılım ve hizmetler, bankacılık ve imalattaki büyümenin de etkisiyle makine ve ekipmanlar olduğu belirtiliyor. Turizme ilişkin istihdam endeksi de sert daralmanın devam ettiğine işaret ediyor.

Büyümenin itici güçleri dev teşvikler açıklayan gelişmiş ekonomiler. ABD, mart ayında görülen iyileşmenin lokomotiflerinden. Almanya, İngiltere, Hindistan ve Avustralya da küresel ortalamanın üzerinde iyileşme görülen ülkeler. Ancak IHS Markit’in konuya ilişkin raporunda hem COVID-19 hem de siyasi krizlerle mücadele eden Brezilya’nın dokuz ayın en sert faaliyet daralmasını kaydettiği vurgulanıyor. Japonya’ da faaliyetlerin yavaşlamakta olduğu belirtilirken, altı aydır faliyetlerin daralmakta olduğu Fransa’da da bir dengelenme görülüyor.

Üretici maliyetleri 12,5 yılın zirvesinde

IHS Markit, geçen hafta yayınladığı JP Morgan Küresel Bileşik PMI raporunda ortalama girdi maliyetlerinin mart ayında da artmaya devam ederek 12,5 yılın zirvesine yükseldiğine vurgu yapıyor. Raporda girdi maliyetlerindeki artışın tüketici enflasyonuna da yansımaya devam ettiği belirtiliyor. Satış fiyatları martta ard arda dokuz ay yükseliş kaydetmiş oldu ve mart ayında fiyatlardaki yükseliş Ekim 2009’dan bu yana en yüksek hızda gerçekleşti. Çin’in imalat verilerini açıklayan otoritesi Çin Ljistik ve Satın Alma Federasyonu (CFLP) da dün açıkladığı küresel imalat PMI verilerinde, imalat sektörüne ilişkin endeksin martta 2,2 puan artışla 57,8 düzeyine yükseldiğini belirterek uyarıyor: “İyileşmeye rağmen artan vakalar ve küresel enflasyon endişeleri dünya ekonomisinde belirsizliğe neden olmaya devam edebilir.” Fitch de 9 Nisan tarihli notunda rekor imalat büyümelerine rağmen tedarik zincirindeki aksamaların üreticiler için maliyet baskılarını artırdığını vurguladı. İyileşmenin devlet tahvili faizlerinde artışa neden olduğunu belirten Fitch, bunun faaliyetler tekrar büyümeye başlasa da beraberinde enflasyonel baskılar da getirdiğini söylüyor.