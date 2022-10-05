İzlanda, faiz artırdı

İzlanda Merkez Bankası(SI), enflasyonda düşüş yönünde işaretler gördüğü için faiz konusunda daha güvercin bir tavır izleyerek, 25 baz puan artırıma gitti.

SI'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 5,50'den yüzde 5,75'e çıkarıldı. SI, 25 baz puanla başladığı faiz artırımlarına, 50, 75 ve 100 baz puan artışlarla devam etmiş, son toplantısında yeniden 75 puana dönmüştü.

SI'dan yapılan açıklamada, göstergelerin, son faiz artışlarının genel talep büyümesini ve konut piyasası aktivitesini yavaşlattığını gösterdiğine işaret edildi.

Manşet enflasyonun eylül ayında yüzde 9,3 olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, bunun Ağustos ayına göre 0,6 puan daha düşük olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Enflasyon beklentilerinin yine Banka'nın enflasyon hedefinin üzerinde olmasına rağmen yeniden düşmeye başladığına dair işaretler de bulunmaktadır." denildi.