Japon ekonomisi ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü

İlk çeyrekte yüzde 0,9 daralan Japonya ekonomisi Kabine Ofisi tarafından açıklanan verilere göre ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 büyümeyi başardı. Ekonomistler ise yüzde 0,2 büyüme bekliyordu.



İkinci çeyrekte GSYH, koronavirüs salgını nedeniyle Tokyo ve çevresindeki kentlerde ilan edilen olağanüstü halin lokanta ve mağaza harcamalarını sınırlamasına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,3 büyüdü.



Nisan-haziran döneminde Japonya'nın ihracatı bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9 büyürken sermaye harcamalarında artış yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Bu dönemde özel harcamalar bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 yükseldi.

Ülke tarafından üç aylık dönemde üretilen mal ve hizmetlerin yıllıklandırılmış değeri, yılın ilk çeyreğinde görülen ve yüzde 3,7'lik bir düşüşle görülen düşüşe kıyasla bir iyileşme kaydetti.



Ekonomistler, Japon ekonomisinin cari çeyrekte de bir daralmadan kaçınacağını ancak pandemi öncesi seviyeye 2022'den önce toparlanamayacağını öngördüler.

Sanayi üretimi arttı

Japonya'nın Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan bir rapora göre, Japonya'nın sanayi üretim endeksi haziran ayında aylık yüzde 6.5 artışla 99.6'ya yükseldi. Endeksteki yıllık değişim ise yüzde 23 artış oldu.

Sevkiyat endeksi yıllık bazda yüzde 19,2 artarken, stoklar yüzde 5 azaldı, stok oranı ise yıllık bazda yüzde 21,5 düştü.

Aylık bazda sevkiyat endeksi yüzde 4,8 ve stok endeksi yüzde 2,1 büyürken, stok oranı mayıs ayına göre yüzde 0,3 daraldı.