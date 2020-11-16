Japon ekonomisi son 40 yılın en hızlı büyümesini yaşadı

Japon ekonomisi Temmuz-Eylül döneminde son 40 yılın en hızlı büyümesini yaşadı. Özel tüketim ve ihracatta iyileşmenin etkisi ile Japon ekonomisi 2020 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 büyüdü.



Beklentilerin üzerinde gerçekleşen bu büyüme, son 4 çeyrekteki ilk büyüme oldu. Ekonomistler üçüncü çeyrekte GSYH'nın bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,4 büyümesini bekliyorlardı.



Temmuz-Eylül döneminde Japon ekonomisi yıllık olarak ise yüzde 21,4 büyüdü. Beklenti yüde 18,9 büyüme olacağı yönündeydi. Üçüncü çeyrekte özel tüketim bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,7 artarken, ihracatta büyüme yüzde 7,0 olarak gerçekleşti. Büyümeye dış talebin katkısı 2,9 puan olurken, iç talebin katkısı 2,.1 puan olarak gerçekleşti.

Japonya Ekonomi Bakanı: Üretim açığı hala 30 trilyon yenin üzerinde

Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, Temmuz-Eylül dönemi GSYH verieri sonrası yaptığı değerlendirmede, üretim açığının Nisan-Haziran dönemine göre daraldığını, ancak hala 30 trilyon yenin üzerinde olduğunu söyledi.



Bu üretim açığı seviyesinin yeni teşvik paketi hazırlanırken dikkate alınması gerektiğini ifade eden Nishimura, "Üretim açığını sadece kamu harcamalarını artırarak kapatamayız. Bizim aynı zamanda özel sektör yatırımlarını artırmamız gerekli. Üretim açığı miktarını yeni harcama paketini hazırlarken dikkate almalıyız" diye konuştu.



Verilerin Japon ekonomisinin Nisan ve Mayıs aylarında dibe vurduktan sonra toparlanmaya devam ettiğini gösterdiğini belirten Nishimura, ancak ekonomik aktivite seviyesinin hale COVID-19 öncesinin altında olduğunu vurguladı.



Nishimura, "Japon ekonomisi istikrarlı şekilde toparlanıyor, ancak toparlanma sürecinin hala yarı yolundayız. COVID-19 vakalarında son dönemdeki artış gibi risklerin yurt içi tüketime etkisi gibi risklere karşı tetikte olmalıyız. Hükümet, ekonomiyi desteklemek için var olan tüm kaynakların yer aldığı geniş kapsamlı bir teşvik paketi hazırlayacak" diye konuştu.