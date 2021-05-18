“Japon ekonomisinin toparlanma potansiyeli var”

Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, Japon ekonomisinin içinde bulunulan krizden toparlanma potansiyeli olduğunu, bununla birlikte hükümet olarak uygulanan yeni olağanüstü hal tedbirlerinin ekonomiye etkilerini karşı tetikte olacaklarını söyledi.



2021 ilk çeyrek GSYH verilerinin ardından açıklama yapan Nishimura, hükümetin COVID-19'a karşı kullanılmak için ayrılmış rezervleri ihtiyaç olduğunda devreye alacağını belirtirken, pandeminin ekonomiye etkilerini izleyerek esnek şekilde hareket edeceklerini vurguladı.

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso ise Ocak-Mart dönemindeki daralmada en büyük faktörün düşen özel tüketim olduğunu savundu.