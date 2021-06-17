Japon imalatçıların ekonomik iyimserlikleri devam ediyor

Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) çeyrek dönemlik Tankan araştırması ile yüksek korelasyon gösteren Reuters’ın Japonya’nın imalat sektörü için hazırladığı aylık güven endeksi haziranda, mayıs ayındaki 21 puandan, 22 puana çıktı.



Hizmet sektörü güven endeksi ise COVID-19 salgınından toparlanmadaki iniş çıkışları ve kırılganlığı ön plana çıkaran mayıs ayındaki 2'den 0'a indi.



İmalat sektörüne bakıldığında kimya ve metal üreticilerinin ekonomiye güvenlerindeki güçlü artışın tekstil gibi sektörlerdeki zayıflığı telafi ettikleri görülürken, büyüyen deniz aşırı talebin ve elektronik materyallerle ilişkili sektörlerin güven endeksine pozitif bir etki yaptıkları vurgulandı.



Reuters'in güven endeksinin imalat sektörü için eylülde 21 puana gerilemesi, hizmet sektöründe ise +10 puana toparlanması bekleniyor.