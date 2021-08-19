Japon imalatçıların ekonomiye olan güveni 3,5 yılın en yüksek seviyesinde

Japonya'da imalatçıların ekonomiye olan güvenleri ağustos ayında son 3,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Hizmet sektörünün ekonomiye güveni de pozitife döndü.



Reuters'in aylık olarak yaptığı ve BOJ'un çeyrek dönemlik Tankan araştırması ile yüksek korelasyon gösteren çalışmasına göre imalat sektörü güven endeksi ağustos ayında, temmuz ayındaki 25 puandan 33 puana yükselerek 2018 yılının ocak ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.



4-6 Ağustos tarihlerinde yapılan bu çalışmaya göre hizmet sektörü güven endeksi de temmuz ayındaki -3'den +5'e yükseldi.



Anket, imalat sektörünün ekonomiye güvenini kasımda 31'e gerileyeceğinin, hizmet sektörü güvenini ise 13'e yükseleceğinin öngörüldüğünü de ortaya koydu.



Reuters'in araştırması 503 büyük ve orta ölçekli şirkete gönderildi ve 252'si tarafından yanıtlandı.