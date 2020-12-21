Japonya 1 trilyon dolarlık 2021 bütçesini onayladı

Japonya'da, COVID-19 salgını sebepli krizle mücadeleyi odağına alan, 1,03 trilyon dolar büyüklüğündeki 2021 yılı bütçesi onaylandı.

Yetkililerin açıklamalarına göre, bütçenin yüzde 40,9'unun borçlanmalardan elde edilmesi planlanıyor. Bütçenin geri kalanı ise 43,6 trilyon yenlik tahvil ihracı ve vergi gelirlerinde, 57,45 trilyon yene tekabül etmesi beklenen, hafif bir artış ile elde edilecek.

Bütçede genel harcamalar için 66,9 trilyon yen ayrılırken, bu harcamaların içinde sosyal güvenlik için 35,8 trilyon yen ve COVID-19 salgını ile mücadele için 5 trilyon yen harcanması planlandı.

Japonya hükümeti daha önce ülke ekonomisini korumak adına "ne gerekiyorsa" yapılacağını belirtmiş, Başbakan Yoshihide Suga ise Tokyo'nun ek bütçe adımları atarak toparlanmayı destekleyeceğini söylemişti.

Diğer yandan Japonya'da Asahi gazetesi tarafından yapılan ankete göre Başbakan Suga liderliğindeki kabineye kamuoyu desteği düşüyor.

Suga hükümetine olan destek kasım ayındaki yüzde 56 düzeyinden yüzde 39'a indi.

Ankete katılanların yüzde 79'una göre Suga hükümeti COVID-19 salgınının önüne geçmek için "Seyahatae Çık" kampanyasını durdurmakta geç kaldı.